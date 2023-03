Chuvas geram abismos de até 70 metros e famílias ficam desabrigadas no Maranhão

Em Buriticupu, localizado a aproximadamente 415 km de São Luís, no Maranhão, as fortes chuvas e a erosão do terreno causaram a formação de abismos que chegam a medir 70 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essas crateras obrigaram os moradores a deixar a região devido ao risco de suas casas serem tragadas pela cratera, um cenário que já ocorreu anteriormente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nas últimas semanas, cerca de 27 famílias tiveram que ser removidas das áreas de risco e agora estão vivendo em abrigos e recebendo ajuda financeira por meio de aluguel social.

Com o auxílio de helicópteros do Centro Tático Aéreo (CTA), 36 pessoas foram resgatadas em 19 de março nas regiões de Buriticupu e Santa Luzia. Pelo menos cinco vilas, nos dois municípios, que ficam localizadas em uma área de vale, foram atingidas por lama de deslizamentos. O CTA informou que uma base de apoio para as equipes de busca foi instalada no povoado de Faísa, em Buriticupu.

No último domingo, dia 26, a Defesa Civil Nacional realizou um mapeamento das áreas afetadas pelas erosões e das estradas cortadas pelas intensas chuvas em Buriticupu. Com base nesses dados, serão elaborados estudos técnicos e relatórios para auxiliar na busca por recursos que possam ajudar a conter o avanço das erosões e evacuar as famílias que ainda se encontram em áreas de risco.

Além disso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Ministério das Comunicações estiveram no Maranhão para oferecer suporte aos municípios impactados pelas fortes chuvas.

Por causa das chuvas intensas, 49 municípios do Maranhão decretaram Situação de Emergência. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), seis pessoas morreram, 31.230 famílias foram afetadas e 5.843 estão desabrigadas e desalojadas no estado.

Equipes do CBMMA, prefeituras, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) estão monitorando as áreas afetadas e prestando apoio às vítimas das fortes chuvas, com o envio de cestas básicas e colchões.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).