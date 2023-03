Fortes chuvas derrubam duas pontes de madeira em Pacajá, no Pará

Duas pontes de madeira caíram em uma vicinal do município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Ninguém ficou ferido. Mas, com o acidente, muitos alunos não podem ir para a escola, porque o acesso foi interrompido.

A vicinal fica aproximadamente 60 quilômetros distante da sede do município. As pontes caíram no dia 17 deste mês, mas as informações começaram a circular nesta quinta-feira (23).

Coordenadora da Defesa Civil Municipal de Pacajá, Rainara Meneses informou à Redação Integrada de O Liberal, nesta quinta-feira (23), que as fortes chuvas provocaram a queda das pontes, localizadas na vicinal Lontrão. “Estamos trabalhando na captação de recursos para melhorar a estrutura das pontes”, disse.

A Defesa Civil Municipal já fez o levantamento dos danos nas pontes. “Mas o prefeito [André Rios de Rezende] vai enviar equipe da obra para restabelecer o acesso”, afirmou, acrescentando que essa vicinal é “bem grande”. Ainda segundo Rainara Meneses, há alunos que estão sem ir para escola por causa da queda das pontes. “Tem outro acesso, porém fica bem longe”, afirmou.

Na tarde desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que uma equipe da Defesa Civil do 8º Grupamento de Tucuruí está em deslocamento ao município de Pacajá para atender esta ocorrência.