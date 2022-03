Pontes desabam e moradores ficam isolados na zona rural de Altamira

A forte chuva que caiu, em Altamira, no sudoeste do Pará, na noite desta segunda-feira (14), deixou prejuízos e destruição para a população. Foram cerca de 12 horas de muita chuva, que afetou diretamente moradores da comunidade do Travessão, na zona rural do município.

Eles ficaram sem ter como sair da localidade, após o desabamento de duas pontes, na principal via de acesso ao centro urbano da cidade, pela rodovia federal BR-230.

De acordo com relatos de moradores da comunidade do Travessão, a Prefeitura Municipal de Altamira havia reformado as estruturas das duas pontes há três meses. Além das pontes, parte do aterro também foi levado pela força da água.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura para obter mais informações sobre o caso.