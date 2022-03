Governo do Estado anuncia que construirá uma nova ponte em Outeiro

O governador Helder Barbalho anunciou, nesta quinta-feira, que o governo construirá uma nova ponte em Outeiro. Em um vídeo, ele disse que, após reunião técnica com sua equipe, o governo não não irá mais duplicar a estrutura da ponte antiga do Outeiro.

Ponte de Outeiro (Igor Mota/O Liberal)

"Ela continuará sendo estaiada. Mas, com essas economias, que representam praticamente uma redução de 50% do preço, permitirá com que nós construamos uma nova ponte", afirmou.

Ele afirmou que uma nova ponte será construída na região da Brasília com a Sétima Rua, "onde tem maior densidade populacional, onde a população que mora no Outeiro está mais concentrada". Helder acrescentou: "Com isto, fortalecemos a ilha, atendemos a um sonho histórico da população do Outeiro e, claro, duplicamos a estrutura de ir e vir, logística, fortalecendo emprego e renda para o Outeiro".