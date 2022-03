Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Pacajá

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, nesta segunda-feira (28), a situação de emergência em Pacajá, no Pará, e em mais cinco cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. Além do estado paraense, os municípios estão localizados na Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os reconhecimentos foram publicados no Diário Oficial da União.

A situação de emergência na cidade de Pacajá, no Pará, foi reconhecida após o município ser atingido por chuvas intensas. Em Lebon Régis, em Santa Catarina, foi atingida por queda de granizo.

Dos seis municípios, quatro passam por um período de estiagem. São eles: Tremedal, na Bahia; Três Passos, no Rio Grande do Sul; e Tangará e Vargeão, em Santa Catarina.

Na última sexta-feira, outros três municípios do Pará tiveram a situação de emergência reconhecida devido a chuvas intensas: Juruti, Prainha e Tucumã. Bom Jesus da Lapa e Maetinga, na Bahia; Poção de Pedras, no Maranhão; Taparuba, em Minas Gerais; Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro; e Osvaldo Cruz, em São Paulo também tiveram os decretos publicados.