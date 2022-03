Por conta das chuvas intensas, Governo reconhece situação de emergência em três cidades do Pará

Por conta das chuvas intensas, três municípios do Pará – Juruti, Prainha e Tucumã – tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), nesta sexta-feira (25). Além do Pará, outras 24 cidades dos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também tiveram a situação reconhecida, após sofrerem com desastres naturais. Os reconhecimentos foram publicados no Diário Oficial da União.

VEJA MAIS

Dos 27 municípios, dez ficam em Santa Catarina e passam por um período de estiagem. São eles: Alto Bela Vista, Bom Jesus, Dionísio Cerqueira, Flor do Sertão, Galvão, Major Vieira, Novo Horizonte, Paial, Santa Helena e Vargem.



As cidades de Estrela, no Rio Grande do Sul, e Campina da Lagoa, no Paraná, também obtiveram o reconhecimento federal devido à falta de chuvas.

Chuvas intensas

Outros nove municípios brasileiros tiveram a situação de emergência reconhecida devido a chuvas intensas: Bom Jesus da Lapa e Maetinga, na Bahia; Poção de Pedras, no Maranhão; Taparuba, em Minas Gerais; Juruti, Prainha e Tucumã, no Pará; Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro; e Osvaldo Cruz, em São Paulo.



Afetadas por inundações, Miracema, no Rio de Janeiro, e Nova Venécia, no Espírito Santo, também obtiveram o reconhecimento federal nesta sexta-feira.



Ainda no Espírito Santo, as cidades de Apiacá e Jerônimo Monteiro entraram em situação de emergência em razão de alagamentos e enxurradas, respectivamente. A cidade de Bannach, no Pará, também foi atingida por enxurradas.



Por fim, o município de Parintins, no Amazonas, completa a lista devido à erosão de margem fluvial.

Como solicitar recursos

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.



A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.