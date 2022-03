Fortes chuvas causam inundações em Castanhal; moradores protestam

As fortes chuvas que atingiram Castanhal no final da tarde desta segunda-feira (21) resultaram em inundações em vários trechos da cidade. Indignados, moradores realizaram um protesto e bloquearam um trecho da BR-316, nesta noite, por causa de constantes alagamentos em algumas áreas do município, como no Canal Paulo Titan.

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a força das águas, que tomaram conta de ruas e de residências.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que enviou uma equipe ao local da manifestação realizada por populares, o tráfego não chegou a ficar completamente interditado na rodovia, mas ficou bastante arrastado e provocou dor de cabeça para quem queria seguir com certa fluência.

Os policiais rodoviários federais intervieram e conseguiram orientar o trânsito no local. Os bombeiros também estiveram na via e desfizeram a barricada apagando os restos de entulho, empilhados e incendidados no meio da pista pelos manifestantes.