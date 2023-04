Lula reúne ministros no Planalto e faz pronunciamento pelos 100 dias de governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, na manhã desta segunda-feira (10), uma reunião com ministros no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar sobre os primeiros 100 dias de governo. Durante o encontro, ele também fará um pronunciamento.

Esse é terceiro mandato presidencial de Lula, que deve apresentar os balanços e anúnciar de novas medidas no dia em que completa 100 dias de gestão, nesta segunda-feira. Para o governo, o destaque neste período foi a retomada de programas sociais que fizeram sucesso em gestões passadas do próprio presidente e da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas que haviam sido abandonados ou tiveram forte redução orçamentária nos últimos anos.

Outras promessas e metas de campanha ainda dependem de mais tempo e do Congresso Nacional para deslanchar, de acordo com o governo.