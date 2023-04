Governo Lula III chega a 100 dias: avanços, retomadas e desafios

Completando 100 dias de gestão no dia 10 de abril de 2023, o terceiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva como presidente da República vem sendo marcado por alguns avanços, várias retomadas e inúmeros desafios.

Evidencia-se como indiscutível o fato do grande passivo herdado por Lula em praticamente todos os segmentos do executivo federal, após os quatro anos do governo Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022: a saúde pública com vários percalços e abandonos, reflexos também do péssimo enfrentamento da pandemia de Covid-19; economia instável, após à condução errante do então ministro Paulo Guedes; a área da educação com vários problemas, com trocas constantes de ministros e retrocessos nos ensinos fundamental, médio e superior; a cultura relegada a discursos ideológicos, etc.

O início de governo também foi atrapalhado pelos atos golpistas realizados por bolsonaristas no dia 08 de janeiro. As semanas imediatamente posteriores aos atentados foram de reorganização – o que tomou tempo das pautas mais importantes e urgentes.

Um primeiro ponto que pode ser observado nestes 100 primeiros dias de governo é a dependência do executivo em relação ao Congresso Nacional, principalmente com a necessidade de aprovação de reformas e outros projetos prioritários. Com o orçamento secreto, deflagrado nos últimos dois anos do governo Bolsonaro e com a Câmara dos Deputados sob a presidência de Arthur Lira (PP-AL), o campo de negociação do governo ficou mais restrito.

Outro ponto relevante é a retomada de programas sociais que foram extintos ou relegados ao segundo plano sob Jair Bolsonaro: o crédito educativo, a viabilização da compra de alimentos dos pequenos produtores rurais, o Bolsa-Família (no valor de R$ 600,00 e com incentivo efetivo para a integração às atividades educacionais), o “Minha Casa, Minha Vida” e o “Mais Médicos”, por exemplo. Nesse cenário, a partir da movimentação liderada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), houve uma suspensão, por 60 dias, do novo ensino médio – e foram mantidos os caracteres para o ENEM em 2023.

Um outro aspecto de enfrentamento por parte do governo é a questão dos juros ainda muito altos, a partir da política adotada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula tem mobilizado forças para a retomada do crescimento econômico e para o enfrentamento da inflação – e disso depende, também, uma política de juros mais flexível.

Como destaques em termos da Esplanada dos Ministérios, a pasta da Justiça e Segurança Pública está muito bem entregue a Flávio Dino (PSB-MA). Em praticamente todas as aparições públicas nas arenas políticas, Dino tem feito a defesa do governo e reforçando as discussões institucionais – e menos ideológicas. Outro destaque, apesar do “fogo amigo” dentro do Partido dos Trabalhadores, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), com ações pontuais como a apresentação do arcabouço fiscal.

Dessa forma, é inegável que houve retomadas simbólicas e avanços significativos, mas os desafios que se impõem, nos campos político e econômico, principalmente, são enormes. O próprio Lula, em conversas privadas junto ao seu núcleo de trabalho, entende que já poderia ter entregado mais. De toda sorte, o Brasil se recoloca, aos poucos, nos trilhos enquanto nação democrática. E se reposiciona, progressivamente, nas assembleias e nas parcerias internacionais.