Sem Lula, irmãos Batista chegam à China e são recebidos na embaixada do Brasil

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, estão na China. Eles são convidados da comitiva de empresários brasileiros que acompanharia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem ao país. Por recomendações médicas, Lula acabou não viajando - ele foi diagnosticado com broncopneumonia. Apesar dessa mudança, Joesley e Wesley mantiveram a agenda de encontros em Pequim.

VEJA MAIS

Na manhã deste domingo (26) (noite de sábado no Brasil), os dois tiveram algumas reuniões, mas não foi informado com quem eles estiveram ou sobre o que trataram.

Wesley e Joesley Batista foram recebidos individualmente na embaixada do Brasil na China. Eles também circularam pelo hotel onde eventos com o governo brasileiro ocorreriam, mas não falaram com a imprensa.