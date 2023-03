Após recomendação médica, Lula adia novamente viagem para a China

Por recomendação médica, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu adiar novamente sua viagem para a China, com a intenção de marcar uma nova data em breve. Após uma reavaliação médica no sábado (25/3), embora tenha apresentado melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomendou o adiamento da viagem até que o ciclo de transmissão viral encerre.

Lula foi diagnosticado com pneumonia na quinta-feira (23/3), ainda com sintomas leves da doença, sendo iniciado tratamento para broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. A médica pessoal do presidente, Ana Helena Germoglio, considerou que é preciso um tempo maior de recuperação.

A decisão de adiar a viagem para a China por tempo indeterminado frustrou uma delegação de cerca de 120 empresários ligados ao agronegócio, diplomatas e ministros que já estavam no país asiático. Embora o presidente tenha descumprido as recomendações médicas de repouso na sexta-feira (24/3), quando se reuniu com líderes de governo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no sábado ele decidiu descansar para tentar se recuperar.

Lula está sendo acompanhado por sua médica pessoal, Ana Helena Germoglio, e o cardiologista Roberto Kalil Filho veio de São Paulo para atendê-lo na sexta-feira (24/3) em Brasília.

Até o momento, não há previsão de nova data de embarque do presidente para a China.