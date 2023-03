Com quadro de saúde bom, Lula deve viajar para a China no domingo, afirma médico

O quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado bom e ele deve viajar para a China no domingo (26). A informação foi dada por Roberto Kalil Filho, médico do mandatário, ao portal G1 nacional.

A afirmação veio após avaliar o estado clínico do presidente no Palácio da Alvorada. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve e precisou adiar a viagem por um dia.

“[O] quadro geral do presidente é bom, ele está estável. Está medicado e deve viajar domingo [à China]”, afirmou Kalili.

O principal evento da agenda de Lula é o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, previsto para a próxima terça-feira (28), e não deve ser afetado pela mudança de cronograma de embarque.

China é o maior parceiro comercial do Brasil

A viagem de Lula tem como objetivo defender as relações já construídas entre os dois países. Além disso, ampliar a gama de produtos brasileiros destinados à venda no país asiático também é o foco.

Com isso, a comitiva brasileira deverá ser composta por mais de 200 pessoas, entre empresário, ministros - como Fernando Haddad, da Fazenda - e parlamentares.

Após o retorno ao Brasil, a expectativa é que o governo apresente o novo arcabouço fiscal.