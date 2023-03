Presidente Lula está com pneumonia e adia embarque para a China

A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nas redes sociais que ele está com pneumonia leve. Por esse motivo, Lula precisou atrasar o embarque para a China, que estava previsto para ocorrer na manhã de sábado (25). De acordo com as informações divulgadas, o petista deve viajar apenas na manhã de domingo (26), para se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.

Ainda segundo o comunicado, Lula passou por exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23), e agora está no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

O jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, apurou que o presidente está sendo tratado com antibióticos, e o quadro será reavaliado nas próximas horas. Ele só viaja no domingo se Lula estiver em condições físicas e for liberado pela equipe médica. A agenda desta sexta-feira também foi cancelada.