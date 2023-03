Lula e Janja encontram com Chris Martin, vocalista do Coldplay

Nesta quinta-feira (23), o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, compartilhou em suas redes sociais sobre seu encontro com Chris Martin, o vocalista da banda britânica Coldplay, que está realizando uma série de shows no Brasil até o dia 28 de maio. Veja:

O encontro ocorreu durante a agenda do presidente no Rio de Janeiro, na quarta-feira, juntamente com a presença da ONG Global Citizen. Durante a reunião, foram discutidos temas como meio ambiente e proteção da Amazônia.

Por meio de uma postagem no Twitter, Lula comentou que foi presenteado com um violão, mas brincou que não recebeu uma pulseira de LED distribuída aos fãs nos shows, já que o público do show de São Paulo foi o que menos devolveu as pulseiras na passagem da banda pela América do Sul.

A primeira-dama Janja da Silva também esteve presente no encontro e compartilhou um vídeo do momento em que Chris Martin entregou o violão ao presidente.