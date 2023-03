Moro pergunta a Lula: ‘o senhor não tem decência?’

O senador Sergio Moro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por, segundo o senador, rir da ameaça que o crime organizado fez a sua família, ao falar que tudo poderia não passava de uma armação. Em uma entrevista exclusiva à CNN, Moro não poupou críticas ao comportamento do presidente e questionou a decência e respeito pela liturgia do cargo.

“Então quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo, como ex-ministro da justiça e, antes, juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado”, indagou Moro.

Senador lembra de declaração de Lula sobre vingança

Na quarta-feira (22), a Polícia Federal desmantelou um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) que incluía ataques contra autoridades, entre elas, o ex-juiz.

Moro rechaçou a ideia de que o plano tenha sido uma armação e destacou que foi informado sobre ele pelo Ministério Público. Ele ainda ressaltou que não havia politizado uma fala do petista, um dia antes, quando esteve preso, de que gostaria de se vingar do ex-juiz. O senador classificou a fala como uma “declaração infeliz”. Lula, por sua vez, disse que, se for mais uma armação, Sergio Moro ficará ainda mais desmascarado.

O senador indagou o presidente sobre seu comportamento. “Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República”, disse Moro.

Moro também disse que a estratégia do governo federal contra o crime organizado está “equivocada”.

Moro destacou a gravidade do assunto e pediu que Lula respeite o sofrimento de sua família inocente. “Não posso admitir que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser, de alguma forma, uma armação feita da minha parte”, disse o senador.