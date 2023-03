‘É mais uma armação do Moro’, diz Lula sobre plano do PCC para matar senador; vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pôs em dúvida se o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para sequestrar Sergio Moro seria real. Em coletiva de imprensa em Itaguaí (RJ), o presidente riu e chamou a questão de “armação” do senador do União Brasil do Paraná.

“Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso e vou descobrir que aconteceu”, disse Lula, rindo. “É visível que é uma armação do Moro.”

O presidente, no entanto, disse que não irá condenar sem provas. Mas foi além nas opiniões: “Eu acho que é mais uma armação. E, se for uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda e eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo”