Deputado protocola pedido de impeachment contra o presidente Lula por declarações contra Moro

O deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, anunciou na tarde desta quarta-feira (22) ter entrado com um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). O motivo do pedido, segundo Nunes, foram as falas do presidente contra o senador Sergio Moro, do partido União Brasil pelo Paraná.

Para o deputado, as declarações de Lula violaram a probidade na administração e foram incompatíveis com a liturgia e a responsabilidade do mandato recebido pelo povo. Além disso, Nunes afirma que as declarações desqualificam a estatura do cargo de presidente da República e violam as balizas constitucionais.

A referência de Nunes é a declaração de Lula na qual o petista afirma que, durante seu período preso, queria se vingar do então juiz Sergio Moro.

O pedido de impeachment precisa ser aceito primeiramente pelo presidente da Câmara, para ser aberto o processo. Depois de todos os trâmites, caso haja voto favorável pelo afastamento do presidente, seguiria para o Senado Federal.