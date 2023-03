Exportações: China suspende embargo à carne do Brasil, afirma Ministério da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, informou que a China suspendeu o embargo à carne bovina brasileira. Principais compradores da carne produzida no Brasil, os chineses suspenderam a importação do produto em fevereiro deste ano após a confirmação de um caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecido como "mal da vaca louca", detectado no município de Marabá, no sudeste do Pará.

N dia 2 de março, o Mapa informou que a análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) confirmou que o caso isolado EEB é atípico, ou seja, não oferece riscos de contaminação a outros animais e, portanto, à saúde humana. Por isso, já havia a expectativa de que as exportações para a China fossem retomadas em breve.

A decisão de suspender o embargo foi anunciada por Fávaro três dias antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, onde deve se encontrar com o presidente Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os países. O ministro informou sobre o fim da suspensão em entrevista à TV Globo, mas a decisão ainda não foi divulgada oficialmente pela Embaixada da China no Brasil. Também não foi divulgada, ainda, a data precisa para a retomada das vendas.

Além da China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações de carne bovina de todo Brasil. Já a Rússia embargou apenas a carne exportada do Pará, afetando uma única planta frigorífica do Estado, porque as demais já não exportavam carne para o país europeu.