Mal da vaca louca: professor da Ufra afirma que consumo de carne é seguro no Pará

Em meio à confirmação de um caso de vaca louca no Pará, o Grupo Liberal decidiu esclarecer mais sobre o assunto durante uma live, nesta quinta-feira (23), em que ouviu o docente de patologia veterinária da Universidade Rural da Amazônia (Ufra), Washington Luís Assunção Pereira. O pesquisador falou sobre o consumo de carne bovina em território paraense e garantiu que, neste momento, é segura a ingestão do alimento.

Ao longo da entrevista conduzida pelo coordenador do Núcleo de Economia e Política do Grupo Liberal, Hamilton Braga, o professor Washington Pereira destacou dois fatores que devem tranquilizar a população, no atual cenário. Primeiro, as medidas tomadas pela Adepará e o Ministério da Agricuttura e o fato de até então se tratar de um caso atípico da doença, o que descarta a possibilidade de contaminação por ingestão.

O pesquisador também destacou, em detalhes, as providências necessárias adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e disse que o assunto está sendo tratado com a exigida transparência para garantir aos consumidores paraenses e estrangeiros a qualidade reconhecida da carne do Pará.

Brasil age corretamente

"É seguro consumir sim, neste momento”, afirmou o docente. O jornalista Hamilton Braga esclareceu que o Brasil precisou acionar o dispositivo denominado auto-embargo, ou seja, antes mesmo de a China - principal mercado consumidor da carne brasileira – solicitar, o Brasil parou de exportar o produto, o que mostra a seriedade brasileira de respeitar acordos sanitários internacionais.

O professor da Ufra enfatizou que o serviço veterinário oficial brasileiro está realizando a devida investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado.