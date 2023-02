Adepará confirma caso de mal da vaca louca no Pará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmou nesta quarta-feira (22) que o teste em laboratório com uma amostra de um gado morto no Pará deu positivo para encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca.

A Adepará afirma que as 160 cabeças de gado estão isoladas, numa pequena localidade do sudeste do Estado. E que a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente.

Forma atípica da doença

Segundo a Adepará, “a sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano”.

Para confirmar situação de isolamento e controle, explicou a agência, amostras foram enviados para laboratório no Canadá para tipificação do agente, se clássica ou atípica.

O governo do Estado afirma que está em contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e “trata do tema com transparência e responsabilidade”.