Saiba quem tem direito a desconto no IPVA no Pará até segunda-feira (29)

Proprietários de veículos automotores com finais de placas 75 a 95, podem ganhar descontos de até 15% no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O prazo é até segunda-feira(29).

O benefício é concedido para o pagamento antecipado de parcela única e para quem não tem multas de trânsito. De acordo com a divulgação da Secretária da Fazenda do Pará (Sefa), quem está há dois anos sem multa terá 15% de abatimento do valor do imposto, 10% para quem não recebeu multas no ano de 2023 e nas demais situações, 5%.

Além dessas opções de pagamento, outra forma é o parcelamento em até três parcelas antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral na data do licenciamento anual no Departamento de Trânsito (Detran). Vale destacar que haverá acréscimo de multas e juros a pagamentos após a data do licenciamento.

Veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e Aeronaves devem recolher o IPVA até o dia 30 de junho.

A alíquota do IPVA é de 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos não destinados à atividade comercial; 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares.

Para consultar o valor do imposto e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o proprietário do veículo deve acessar www.sefa.pa.gov.br, e o pagamento é somente feito na rede bancária autorizada (Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e CEF) e casas lotéricas.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)