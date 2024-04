Petrobras assina contrato de cessão de dois campos de petróleo para empresa francesa

A Petrobras assinou, na quinta-feira (25), os contratos de cessão dos campos Cherne e Bagre, localizados na Bacia de Campos, compreende a costa norte do Rio de Janeiro até a costa sul do Espírito Santo, para a subsidiária brasileira da Perenco, companhia petrolífera anglofrancesa.

A operação vai render US$ 10 milhões para a estatal brasileira, dos quais U$ 1 milhão serão descontados já nesta sexta-feira (26), enquanto o restante será quitado no fechamento da transação, que ainda depende de trâmites burocráticos.

VEJA MAIS

Os dois campos tiveram as atividades interrompidas em março de 2020 e as plataformas instaladas seguem sem uso. De acordo com a Petrobras, a transferência dos ativos faz parte de uma estratégia para lucrar com a concessão de campos que já não tem mais interesse.

A cessão seria mais vantajosa do que descomissionar as instalações nesses ativos e devolver as concessões para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para a Perenco, a operação possibilita mais tempo para iniciar a retomada da produção nos campos.