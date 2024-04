Justiça afasta presidente do Conselho de Administração da Petrobras do cargo

Nesta quinta-feira (11), a Justiça Federal de São Paulo determinou o afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, de suas atividades no colegiado. A decisão, emitida pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Federal, foi resultado de uma ação popular movida pelo deputado estadual Leo Siqueira (Novo-SP). Além do afastamento, o magistrado também determinou a suspensão da remuneração de Mendes pelo exercício da função. A Petrobras tem o direito de recorrer da decisão. De acordo com relatos de fontes do governo Lula, a Advocacia-Geral da União (AGU) está considerando entrar com um recurso contra a liminar.

O deputado estadual argumentou que a nomeação de Pietro Mendes para o conselho da estatal representa um conflito de interesses, uma vez que ele também ocupa o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), violando assim a Lei das Estatais. A indicação de Mendes é apoiada pelo titular da pasta, Alexandre Silveira (PSD), que exerce uma influência considerável sobre o colegiado.

VEJA MAIS

A decisão judicial coincide com uma crise na liderança da Petrobras, que começou na semana passada. O CEO, Jean Paul Prates, foi alvo de uma intensa pressão de aliados, incluindo Silveira, enquanto o dirigente do BNDES, Aloizio Mercadante, foi cotado para substituí-lo. No entanto, uma semana após o auge da turbulência, Prates continua no comando da empresa.