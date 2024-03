Ações da Petrobras têm desvalorização de R$ 29,9 bilhões em apenas um dia

Na Bolsa de Valores, a B3, as ações da Petrobras foram o centro das atenções nesta quarta-feira, 29, a apenas uma semana da apresentação dos resultados da empresa em 2023. Isso ocorreu após o presidente da companhia, Jean Paul Prates, fazer declarações sobre possíveis mudanças na política de dividendos da estatal. A sinalização de que os recursos distribuídos aos acionistas poderiam diminuir provocou uma forte queda nos papéis da empresa.

Os papéis ordinários (ON), que conferem direito a voto, recuaram 5,39%, enquanto os preferenciais (PN) tiveram uma queda de 5,16%. Como resultado, a Petrobras sofreu uma desvalorização de R$ 29,9 bilhões em apenas um dia.

Pouco antes do fechamento do pregão, a estatal emitiu uma nota esclarecendo que não houve "qualquer decisão em relação à distribuição de dividendos" e que o assunto será discutido em assembleia de acionistas no dia 25 de abril, com base na nova Política de Remuneração aos Acionistas aprovada pelo conselho de administração em julho de 2023.

Em uma entrevista à Bloomberg, Prates afirmou que a Petrobras precisa adotar uma abordagem mais cautelosa em relação à remuneração dos acionistas, especialmente à medida que busca se tornar uma potência em energia renovável. Essa declaração surpreendeu os investidores, que não esperavam uma mudança tão significativa na política de dividendos da empresa.