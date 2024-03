Atendimento no CadÚnico de Ananindeua ficará suspenso entre 1º e 04 de março

O atendimento para o Cadastro Único (CadÚnico) ficará suspenso no período entre 01 e 04 de março na sede do serviço em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A prefeitura do município informou, na manhã desta quinta-feira (29), que o acesso ao sistema de cadastros será interrompido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para manutenção, geração e processamento da folha de pagamento do Bolsa Família.

O cronograma divulgado hoje indica que, na sexta-feira (01), será realizada a suspensão do módulo de manutenção do Sistema de Benefícios do Cidadão (SIBEC), para que a folha de pagamento do benefício social concedido pelo governo – referente a março de 2024 – seja gerada. No sábado (02) e na segunda-feira (04), ocorrerá o processamento da folha de pagamento.

O atendimento deverá ser retomado na terça-feira (05), na sede do CadÚnico, localizada na Passagem Suely, esquina com a Rua Cláudio Sanders, no bairro Centro. O horário de atendimento é das 8h às 14h.