Petrobras alcança recorde com valor de ações no mercado financeiro

A Petrobras atingiu um marco histórico no cenário financeiro na quinta-feira, 1º de fevereiro, ao registrar o valor mais elevado de suas ações e do mercado em toda a sua trajetória. As ações ordinárias encerraram a sessão a R$ 42,96, enquanto as preferenciais alcançaram R$ 41,57. O valor de mercado da empresa atingiu a marca impressionante de R$ 552 bilhões, superando o recorde anterior de R$ 525,099 bilhões estabelecido em 18 de outubro de 2023.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destacou que o recorde atual reflete os esforços realizados ao longo do primeiro ano da nova gestão, iniciada em janeiro de 2023.

"Estamos extremamente satisfeitos com os consecutivos recordes de valor de mercado. Este feito, assim como os outros alcançados pela Petrobras em 2023, é fruto da retomada de investimentos realizada ao longo do último ano pela nova gestão", afirmou em comunicado à imprensa.

Jean Paul Prates enfatizou que, além de representar um recorde histórico para a Petrobras, o valor de mercado e a cotação das ações evidenciam a confiança dos investidores no futuro promissor da empresa e em sua capacidade de gerar retornos expressivos.

Sérgio Leite, diretor Financeiro e Relacionamento com Investidores da Petrobras, ressaltou que o bom relacionamento com acionistas públicos e privados desempenhou um papel fundamental no desempenho histórico das ações.

Ele acrescentou que a dedicação dos petroleiros para a execução integrada das estratégias corporativas foi um fator crucial. "O envolvimento e a sinergia entre as equipes impulsionam a Petrobras a conquistar esse sucesso coletivo", destacou.