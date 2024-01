Petrobras destaca nos EUA oportunidades de exploração internacional na Margem Equatorial

Em uma apresentação destinada a investidores estrangeiros na cidade de Nova York, a Petrobras divulgou a viabilidade da participação de empresas internacionais na exploração de novas fronteiras, com destaque para a Margem Equatorial no Norte do Brasil. Sem entrar em detalhes específicos, a estatal ressaltou que a região será o principal foco de exploração nos próximos anos.

O atual "Deep Dive" da companhia, uma imersão profunda para elucidar o Plano Estratégico 2024-28 aos investidores internacionais, está em andamento. O evento, que conta com a presença do presidente da estatal, Jean Paul Prates, e praticamente toda a diretoria, tem previsão de encerramento na quarta-feira, 31.

Além dos 16 poços planejados para perfuração na Margem Equatorial, a Petrobras comunicou aos investidores a intenção de realizar a perfuração de mais 6 poços na Colômbia até 2028.