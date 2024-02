Petrobras anuncia redução no preço do gás natural para as distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (1), a redução do preço da molécula do gás natural vendido às distribuidoras do país. A estimativa é que a queda seja de aproximadamente 2%, em reais por m³ (metro cúbico). O valor final fica a critério dos contratos estabelecidos com as distribuidoras e sujeitos a atualizações trimestrais.

O cálculo para a projeção de valores é feito considerando a variação do barril de petróleo Brent e da taxa de câmbio. Segundo a estatal, na previsão para o trimestre que se inicia neste mês de fevereiro, o valor de referência do petróleo caiu 3,6%, enquanto o câmbio marcou uma queda de 1,5%. No último ano, houve uma redução acumulada de 22,2% no preço da molécula do gás natural para os clientes com contratos vigentes.

A petroleira ainda esclarece que o preço final do gás não é determinado apenas pelo valor da molécula de gás determinado. “O preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também pelo custo do transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV – Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais”, explica.

O reajuste é feito sobre o gás encanado vendido diretamente às distribuidoras e não diz respeito ao valor final do gás de cozinha. As tarifas que chegam ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, seguindo a legislação vigente.