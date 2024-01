Inscrições no concurso Petrobras terminam nesta quarta (31); veja vagas e salário

Esta quarta-feira (31) é o último dia para realizar a inscrição no concurso da Petrobras. O certame disponibiliza 6.412 vagas com remunerações que alcançam R$ 5,9 mil. Do total de vagas, 916 são destinadas à contratação imediata, e 5.496 para de cadastro reserva, sem a necessidade de comprovação de experiência profissional prévia. As vagas são de nível técnico.

Confira o resumo:

Total de 6.412 vagas disponíveis para nível técnico;

Dentre o número total de vagas, 916 são destinadas à contratação imediata, e 5.496 para formação de cadastro reserva (CR), sem a necessidade de comprovação de experiência profissional prévia;

Reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para candidatos autodeclarados negros.

Para efetuar a inscrição no concurso é necessário acessar o portal da Cebraspe, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 62,79, com a possibilidade de solicitar isenção para doadores de medula óssea e membros de famílias inscritas no CadÚnico. A data prevista da prova é dia 24 de março. A aplicação ocorrerá em todas as capitais, incluindo Belém.

No início do mês, a Petrobras havia suspendido temporariamente o concurso para ampliação dos locais de provas, passando a incluir todas as capitais, além de cidades específicas com o polo da empresa. Já as vagas estão distribuídas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

As vagas contemplam os seguintes cargos:

Enfermagem do trabalho;

Inspeção de equipamentos e instalações;

Logística de transportes (controle);

Manutenção (caldeiraria, elétrica, instrumentação e mecânica);

Operação;

Operação de lastro; projetos, construção e montagem (edificações, elétrica, instrumentação e mecânica);

Química de petróleo;

Segurança do trabalho; e

Suprimento de bens e serviços (administração).

São requisitos para investidura no cargos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros(as) e portugueses(as), com reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3.927/2001.

Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino.

Ter, na data de admissão ou readmissão, idade mínima de 18 anos completos.

Não ter 75 anos de idade ou mais, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição estabelecido para fins de aposentadoria, conforme estabelecido pelo § 16º do artigo 201 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da ênfase, que será comprovada por meio de exames específicos.

Não acumular cargo, emprego ou função pública, bem como não perceber proventos de aposentadoria ou de inatividade oriundos de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses acumuláveis previstas na Constituição Federal.

A impossibilidade de acumulação de cargo, emprego ou função pública se mantém na hipótese de licença não remunerada ou sem vencimentos.