Concurso Nacional Unificado: veja dicas para se organizar e começar a estudar 'do zero' para a prova

Faltando pouco mais de três meses para a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será aplicada no dia 5 de maio em 220 cidades de todas as regiões brasileiras, incluindo 17 municípios paraenses, é hora de aproveitar as semanas que antecedem o certame para focar nos estudos. De acordo com professores experientes na preparação de candidatos para concursos públicos, ainda há tempo para se organizar, mesmo quem pretende começar do zero, desde que haja constância e qualidade nos materiais consultados.

Professor nas áreas de História e Atualidades para concursos públicos há 26 anos, Orlando Stiebler destaca: “Eu já vi gente passando pra concurso de magistratura estudando três horas por dia, mas estudando sempre. Acredito que a constância é mais importante que o volume de horas, claro, com qualidade de estudo, ambiente adequado, reservado, em que você possa se concentrar, com pouca interrupção”.

A mentora para concursos públicos e professora de Direito Administrativo há 6 anos, Carol Abreu, corrobora o raciocínio do colega: “Sempre falo que os alunos devem olhar para sua rotina e criar metas executáveis. O que faz o aluno ser aprovado é a constância, e não a quantidade de horas”, garante. Para quem deseja ter um parâmetro, a professora recomenda uma média entre 3 e 4 horas diárias de estudo.

O que focar e como se aprofundar?

A disciplina “Realidade Brasileira” faz parte do conteúdo previsto para o bloco temático 8 (nível médio), com assuntos correlatos previstos também para o quarto bloco. De acordo com Orlando, é como se fossem três matérias em uma só: “É uma mistura de disciplinas de Humanas, como História e Geografia, mas também uma boa pitada de Sociologia”, compara. O professor recomenda que os candidatos façam exercícios, utilizando questões da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, uma vez que nunca houve provas do CPNU antes. “Trabalhe em cima dos seus erros, verifique o que você ainda não está sabendo e procure sanar essas dúvidas”, indica.

“Noções de Direito Administrativo” também serão cobradas aos candidatos do oitavo bloco, com assuntos correlatos que aparecem para os blocos temáticos 4, 5 e 7. “O foco deve ser a lei e conceitos gerais doutrinários. O aluno pode usar materiais resumidos, sinopses para ter acesso a essas noções, no que tange a assuntos mais doutrinários. Nas leis expressas, deve sempre fazer a leitura da lei”, aconselha Carol Abreu. A mentora para concursos acrescenta que é necessário revisar o conteúdo para sedimentar as informações.

“Uma boa notícia é que é a primeira vez que todo mundo vai fazer esse concurso. É zero a zero pra todo mundo”, diz Orlando Stiebler, professor de concursos públicos há 26 anos.

O professor de Realidade Brasileira aposta em questões de nível médio a difícil, que podem incluir atualidades relacionadas ao mercado financeiro. Ao estudar noções de Direito Administrativo, é preciso estar atento ao dia a dia da administração pública, afirma a professora da disciplina.

Paraenses comentam rotina de preparação

Desde 2023, a advogada belenense Tatiany Vieira, 47 anos, se prepara para concursos na área trabalhista. Ela estuda seis horas por dia, exclusivamente para a prova do CPNU, onde concorrerá para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. “Tenho ajuda de uma mentoria com a Raissa Ávila, da equipe da professora Carol Abreu. Ela monta meus cronogramas, o que me ajuda demais pela organização e economia de tempo nesse processo. Outra estratégia é a técnica pomodoro, em que eu divido o estudo por etapas de 50 minutos”, conta a advogada. Ela diz, ainda, que utiliza os erros para retomar o conteúdo e melhorar a fixação.

Bruna Maciel está há seis anos estudando para concursos públicos (Arquivo pessoal)

A professora de Educação Infantil, Bruna Maciel, 31 anos, está há seis anos estudando para concursos públicos, com foco na área administrativa. Bruna dispensa quatro horas por dia nos estudos, e irá concorrer a vários cargos do sétimo bloco temático, priorizando o de Analista Técnico-Administrativo no Ministério da Gestão e Inovação.

“Eu sempre tento adaptar os meus estudos de acordo com o grau de conhecimento base que possuo de cada matéria. Como já estudo há um tempo, disciplinas como Direito Administrativo ou Constitucional, estudo por revisão e exercícios. Com matérias novas pra mim, dedico mais o meu tempo, faço estudo por meio de videoaulas e exercícios. Também faço resumos pra assimilar melhor o conteúdo”, detalha a concurseira.

Principais dicas dos professores

Se ainda não está estudando, comece o quanto antes;

Constância é melhor do que muitas horas diárias de estudo;

Escolha materiais de qualidade para estudar;

Treine a resolução de exercícios de provas já aplicadas pela banca.