Concurso Nacional Unificado: veja passo a passo como se inscrever para o 'Enem dos concursos'

Desde a última sexta-feira (19), estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o “Enem dos concursos”. São 6.640 vagas para 21 órgãos federais, ofertadas em um modelo de seleção unificada em que é possível concorrer a mais de uma vaga, simultaneamente, dentro de um mesmo bloco temático - oito, no total. As inscrições vão até 9 de fevereiro e, nesta reportagem, você vai conferir um passo a passo para realizar a inscrição no certame.

Para disputar as vagas de nível médio, o custo é de R$ 60; as inscrições para nível superior custam R$ 90. Os salários iniciais variam entre R$ 3.741,84 a R$ R$ 22.921,70, a depender da escolaridade. Os blocos temáticos aglutinam as funções do serviço público de acordo com alguma coerência entre si - por exemplo, o Bloco 1 envolve “Infraestrutura, Exatas e Engenharias”; e o Bloco 7 é denominado de “Gestão Governamental e Administração Pública. Dessa forma, é possível concorrer a mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco.

Etapas de inscrição

1. As inscrições estão sendo feitas no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. A primeira página mostra a opção “Fazer meu login”, solicitando autenticação pelo sistema GOV.BR. A conta de serviços digitais do governo federal exige CPF e senha. Ao entrar, o primeiro clique deve ser em “Iniciar inscrição”.

2. A área “Dados do candidato” irá abrir automaticamente, com alguns dados pessoais pré-preenchidos. Todos os campos com asterisco devem ser informados e, ao final, o(a) candidato(a) deve marcar a frase afirmativa de que está de acordo com os termos de uso e política de privacidade do site. O detalhamento aparece ao lado direito.

3. Após o preenchimento dos dados, é preciso escolher o bloco temático de preferência. A plataforma indica que só é possível concorrer em um dos oito blocos disponíveis. Elencados em ordem numérica, cada bloco fornece a opção “Ver detalhes”. Em seguida, o sistema exibe todos os cargos que fazem parte daquele bloco.

4. Uma das novidades que despertam maior interesse dos candidatos é poder se candidatar às vagas para mais de um cargo, inclusive todos, dentro daquele eixo. Ao clicar em um cargo, abre-se uma janela indicando: especialidade, órgão de lotação e formação exigida. É preciso clicar em Sim ou Não para prosseguir. Em pelo menos um dos cargos é preciso clicar Sim.

5. O próximo passo é clicar em “Avançar” e ver a lista de cargos escolhidos, caso tenha sido mais de um. A ordem de preferência do candidato deve ser ajustada utilizando setas, do lado direito, para ranquear as opções. Após ordenar os cargos, deve-se avançar novamente para selecionar a Unidade Federativa (UF) e a cidade onde deseja realizar a prova.

6. As janelas seguintes farão perguntas do tipo “Sim” ou “Não” referentes a: desejo de concorrer às vagas para cotas; desejo de ser tratado(a) pelo nome social; necessidade de portar arma de fogo durante a prova; se exerceu função de jurado; e se prestou serviço voluntário. Algumas respostas afirmativas exigirão envio de documentos comprobatórios.

7. Na sequência, um questionário socioeconômico aparece, mas o preenchimento é opcional. Depois de “Avançar”, o candidato chega à área de Pagamento ou Isenção da taxa de inscrição. A única forma de pagamento é via boleto. Quem tem direito à isenção deve clicar na caixa correspondente, e enviar os documentos que comprovem o benefício.

Atenção: as isenções podem ser solicitadas até a próxima sexta-feira, 26. Após essa data, as inscrições seguem abertas, com taxa de inscrição para todos, independentemente de condição social que comprove o direito.

8. Pela última vez, o candidato clicará em “Avançar”. Todas as informações preenchidas até ali serão mostradas para que o candidato revise. Se tudo estiver correto, clica-se em “Enviar inscrição” e, na página seguinte, em “Sim, confirmo” para finalizar o envio.

9. Abre-se, então, a “Área do Candidato”, em que ainda será possível editar as informações da inscrição. Também aparecem detalhes de solicitações (em caso de ter indicado necessidade de atendimento especial) e status do pagamento ou do pedido de isenção da taxa de inscrição.

Principais dúvidas dos candidatos

A professora Márcia Pessôa, mentora de concursos públicos e aprovada no concurso de magistratura do Tribunal de Justiça do Piauí, comenta sobre o que mais tem deixado os candidatos em dúvida. “Eu vejo que a maior dúvida do candidato é justamente como é que vai acontecer o concurso, como a banca vai cobrar. É um edital bem interdisciplinar, por abranger várias áreas de formação, então como vai ser a forma de abordar do concurso? Esse é um ponto”, avalia.

A professora considera que o formato inovador do CPNU causa certa insegurança, inclusive em quem já possui experiência em concursos públicos. “Mas eu acredito que o edital vem especificando de forma bem clara como acontecerá a escolha dos grupos, as disciplinas que deverão ter uma pontuação maior e que, portanto, deverão ter uma prioridade maior no estudo”, acrescenta Márcia Pessôa.

Inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado

Prazo : até 23h59 do dia 9 de fevereiro

: até 23h59 do dia 9 de fevereiro Valores : R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior)

: R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior) Endereço eletrônico : site da Fundação Cesgranrio

: site da Fundação Cesgranrio O que é preciso : conta autenticada no GOV.BR

: conta autenticada no GOV.BR Etapas: Login no site da banca organizadora > Preenchimento de informações pessoais > Bloco temático > Cargos pretendidos > Cidade/UF para fazer a prova > Cotas e Atendimento Especial > Questionário Socioeconômico (não obrigatório) > Envio da inscrição > Acesso à Área do Candidato