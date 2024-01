Editais do Concurso Nacional Unificado geram dúvidas entre os candidatos

Os editais do CNU já saíram há mais de uma semana e ainda tem concurseiro em dúvida!

Para começar a sanar as dúvidas, o primeiro passo é entender que, na prática, para o candidato não são 8 editais, porque você vai escolher apenas um edital: o seu bloco temático, conforme sua escolaridade e suas afinidades: órgão, área de atuação, remuneração, quantidade de vagas. Depois que você escolheu o seu edital, esquece os outros, e foca em ranquear seus cargos de preferência, se inscrever e estudar.

Agora vem outra dúvida que se ouviu muito nestes últimos dias: o que é Eixo Temático? Eixos Temáticos são as disciplinas, simples, no CNU as disciplinas de conhecimentos específicos dos blocos (editais) 1 a 7 são chamadas de Eixos Temáticos. Quem tem formação em nível superior (blocos 1 a 7), vai fazer a prova pela manhã com 20 questões de conhecimentos gerais + discursiva e, na parte da tarde, terá provas de conhecimentos específicos, com 50 questões das 5 disciplinas (os chamadas eixos temáticos). Quem tem nível médio (Bloco 8) vai fazer, na parte da manhã, 15 questões de Português + uma redação e na parte da tarde fará 45 questões, divididas entre Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira.

Já sabe o que é Bloco Temático e o que é Eixo Temático? Faz as suas escolhas que as inscrições já começaram e vão até dia 09/02.

Candidatos decidem estudar através de Mentorias

Uma alternativa muito frequente que os concurseiros e oabeiros estão buscando para ter uma preparação mais eficiente é buscar os serviços de Mentoria. Sobre o tema, a Coluna O Liberal Concursos entrevistou a Professora Márcia Pessoa que falou da sua experiência em Mentorias. A Mentora deu duas dicas importantes:

A mentoria se aplica a qualquer Concurso

O Mentorado deve ser realista com o real tempo disponível para estudo

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube.