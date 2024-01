Concurso Nacional Unificado oferece mais de 2 mil vagas com salários acima de R$ 10 mil

Das 6.640 vagas ofertadas pelo Concurso Público Nacional Unificado, 2.053 oferecem salários superiores a R$ 10 mil, o que equivale a mais de 30% das vagas disponibilizadas pelo certame. A remuneração mais alta chega a R$ 22.924 mil.

Os oito editais do concurso - divididos por blocos temáticos - foram publicados no dia 10 de janeiro em edição extra do Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Principais oportunidades e remunerações

O cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho é o que oferece a maior remuneração inicial, com R$ 22.921,71, e também é o que conta com mais vagas disponíveis, totalizando 900 oportunidades.

Além disso, o edital detalha que existem outras funções em oito órgãos federais com salário inicial fixo de R$ 20,9 mil. Esses cargos são para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista de Comércio Exterior.

Em alguns casos, as remunerações podem superar o salário inicial previsto no edital, graças a bonificações e benefícios adicionais.

Confira ao final desta matéria as vagas com remunerações acima dos R$ 10 mil, detalhadas por bloco temático.

Provas em 17 municípios do Pará

O concurso será aplicado no dia 5 de maio simultaneamente em 220 cidades brasileiras. Destas, 39 na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-Oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul. No Pará, as provas serão aplicadas em 17 municípios. Saiba quais:

Altamira;

Ananindeua;

Belém;

Braganca;

Breves;

Cametá;

Itaituba;

Marabá;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Paragominas;

Parauapebas;

Redenção;

Santana do Araguaia;

Santarém;

São Felix do Xingu; e

Tucuruí.

Inscrições iniciam nesta sexta (19)

As inscrições iniciam nesta sexta-feira (19), via plataforma gov.br. Conforme cronograma divulgado, as inscrições seguem até o dia 9 de fevereiro e custarão R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior).

VEJA MAIS

Podem solicitar isenção os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); assim como aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

Confira as vagas com salário inicial acima dos R$ 10 mil

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Cargos: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia

Quantidade de vagas: 10

Salário inicial: R$ 16.413,35

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Analista de Infraestrutura (AIE) - Arquitetura

Quantidade de vagas: 55

Salário inicial: R$ 12.982,20

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Analista de Infraestrutura (AIE) - Engenharia Civil

Quantidade de vagas: 142

Salário inicial: R$ 12.982,20

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Analista de Infraestrutura (AIE) - Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia

Quantidade de vagas: 73

Salário inicial: R$ 12.982,20

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 5

Salário inicial: R$ 20.924,80

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Cargos: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas

Quantidade de vagas: 4

Salário inicial: R$ 10.233,67

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Analista em Tecnologia da Informação (ATI)

Quantidade de vagas: 300

Salário inicial: R$ 11.150,80

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 15

Salário inicial: R$ 20.924,80

Órgão: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Cargos: Analista administrativo

Quantidade de vagas: 6

Salário inicial: R$ 12.953,29

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Cargos: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas

Quantidade de vagas: 2

Salário inicial: R$ 10.233,67

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Cargos: Auditor-fiscal federal agropecuário - Engenharia Agronômica

Quantidade de vagas: 116

Salário inicial: R$ 15.897,33

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Cargos: Auditor-fiscal federal agropecuário - Medicina Veterinária

Quantidade de vagas: 55

Salário inicial: R$ 15.897,33

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Cargos: Auditor-fiscal federal agropecuário - Química

Quantidade de vagas: 12

Salário inicial: R$ 15.897,33

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Cargos: Auditor-fiscal federal agropecuário - Farmácia

Quantidade de vagas: 11

Salário inicial: R$ 15.897,33

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Cargos: Auditor-fiscal federal agropecuário - Zootecnia

Quantidade de vagas: 6

Salário inicial: R$ 15.897,33

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Analista de Infraestrutura (AIE)

Quantidade de vagas: 30

Salário inicial: R$ 12.982,20

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 5

Salário inicial: R$ 20.924,80

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 10

Salário inicial: R$ 20.924,80

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

Cargos: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

Quantidade de vagas: 900

Salário inicial: R$ 22.921,71

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Cargos: Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas

Quantidade de vagas: 2

Salário inicial: R$ 10.453,94

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 20

Salário inicial: R$ R$ 20.924,80

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Cargos: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia

Quantidade de vagas: 30

Salário inicial: R$ 16.413,35

Órgão: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

Cargos: Especialista em Regulação de Saúde Suplementar

Quantidade de vagas: 35

Salário inicial: R$ 16.413,35

Órgão: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Cargos: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários

Quantidade de vagas: 30

Salário inicial: R$ 16.413,35

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 15

Salário inicial: R$ 20.924,80

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Cargos: Analista de Comércio Exterior (ACE)

Quantidade de vagas: 50

Salário inicial: R$ 20.924,80

Órgão: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Cargos: Especialista em Previdência Complementar

Quantidade de vagas: 25

Salário inicial: R$ 14.010,09

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Cargos: Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Quantidade de vagas: 80

Salário inicial: R$ 20.924,80

Órgão: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Cargos: Analista Administrativo

Quantidade de vagas: 9

Salário inicial: R$ 12.953,29