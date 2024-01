Concurso Nacional Unificado abre oportunidades de vagas em 14 municípios do Pará

A partir de 19 de janeiro, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que está sendo conhecido popularmente como o "Enem dos Concursos", abrirá inscrições oferecendo 6.640 vagas para 21 órgãos federais. A notícia agitou o mundo dos concurseiros paraenses. No estado, os editais contemplam vagas para diferentes cargos e instituições ofertadas em 14 cidades paraenses, principalmente Belém, Marabá e Santarém. O CNU dividiu as vagas em 8 blocos temáticos. Os editais nos oito blocos temáticos não determinam o número de vagas por estado, mas é possível identificar em quais têm cidades paraenses como locais de trabalho.

No total, a prova será aplicada em 17 municípios paraenses, cobrindo todas as Regiões de Integração do Estado. A prova será realizada no dia 5 de maio simultaneamente em 220 cidades e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. No Pará, ela será aplicada em 17 municípios que abarcam todas as Regiões de Integração do Estado. A banca responsável pelo concurso é a Fundação Cesgranrio. As inscrições vão até 9 de fevereiro, com taxas de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. A prova será em 5 de maio, simultaneamente em 220 cidades.

Veja o levantamento de cargos e salários que o concurso oferta no Pará por bloco temático:

Bloco 1: Áreas - Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas):

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (IBGE), Belém - R$ 8.453,00.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Geoprocessamento (Belém, Marabá, Santarém) - R$ 5.212,29.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Gestão em pesquisa (Belém) - R$ 8.453,00.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica (Marabá, Santarém) - R$ 5.212,29.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Engenharia Civil (Marabá, Santarém) - R$ 5.212,29.

Bloco 2: Áreas - Tecnologia, Dados e Informação (597):

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (IBGE), Belém - R$ 8.453,00.

Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) - Comunicação Social (Belém) - R$ 6.662,68.

Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) - Biblioteconomia (Belém) - R$ 6.662,68.

Bloco 3: Áreas - Ambiental, Agrário e Biológicas (530):

Engenheiro Agrônomo (INCRA) - Belém, Santarém, Marabá - R$ 6.804,55.

Tecnologista (MAPA), Belém - R$ 6.662,68.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, Especialidade: Engenheiro Agrimensor e Engenheiro Cartógrafo, (INCRA) - Marabá, Santarém - R$ 5.212,29.

Bloco 5: Áreas - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016):

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Marabá, Santarém - R$ 5.212,29.

Bloco 6: Áreas - Setores Econômicos e Regulação (359):

Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI)- Direito (Belém) - R$ 6.662,68.

Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) - Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) - R$ 6.662,68.

Bloco 7: Áreas - Gestão Governamental e Administração Pública (1.748):

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (IBGE) - Comunicação Social (Belém) - R$ 8.453,00.

Analista em Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Belém, Santarém, Marabá - R$ 5.212,29.

Analista Administrativo (INCRA) - Belém, Marabá, Santarém - R$ 5.212,29.

Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) - Arquivologia - R$ 6.662,68.

Bloco 8: Nível Intermediário (692):

- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (IBGE) - Vagas para Agência do IBGE em Belém, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Soure, Tucumã, Tucuruí, Xinguara - Salário: R$ 4.008,24.