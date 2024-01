Concursos públicos na área bancária devem somar mil vagas em 2024

Cerca de mil vagas devem ser ofertadas para quem deseja ingressar na área bancária em 2024, entre concursos públicos que já estão em andamento, os que possuem bancas definidas e os que foram anunciados. Com editais publicados, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e a Casa da Moeda do Brasil (CMB) têm inscrições abertas para seleção de novos servidores até o final deste mês. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) também publicou edital, por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), cujas inscrições irão ocorrer entre 19 de janeiro e 09 de fevereiro.

O concurso da PREVIC terá vagas em três blocos temáticos do CNPU: Tecnologia, Dados e Informação, Setores Econômicos e Regulação, e Gestão Governamental e Administração Pública. A distribuição das 40 vagas para nível superior ficou assim definida: 6 para o cargo de Analista Administrativo, com especialidade em Tecnologia da Informação; 25 para Especialista em Previdência Complementar, com graduação em qualquer área do conhecimento; e 9 para Analista Administrativo, também com graduação em qualquer área do conhecimento. A remuneração inicial varia entre R$ 12.953,29 para os analistas, e R$ 14.010,09 para especialistas.

No Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, são 150 vagas para Analistas de Sistema e Infraestrutura, Economistas e Administradores. A escolaridade mínima exigida é curso superior em Ciências da Computação ou Sistema de Informação; Ciências Econômicas; e Administração, respectivamente. Os candidatos também precisam ter registro no Conselho de Classe de cada área. Para todas as vagas, o salário inicial é de R$ 6.629,20 (chegando a R$ 6.821,72 após 90 dias de trabalho) + R$ 1.185,12 de auxílio-refeição, R$ 934,10 de auxílio alimentação e R$ 846,50 de auxílio-creche. Até 29 de janeiro, as inscrições seguem abertas no site do IDECAN.

A CMB está ofertando 68 vagas para os cargos de Técnico de Segurança (nível médio) e Analista de Produção (nível superior). A remuneração para os técnicos será de R$3.749,70, e os analistas receberão R$9.126,73. Os candidatos têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever no concurso, por meio do site da Fundação Cesgranrio.

Bancas definidas

O Cebraspe foi confirmado como banca organizadora do concurso do Banco Central (BACEN), e o Cesgranrio será responsável pelo certame do Banco do Nordeste (BNB). Os editais de ambos devem ser publicados ainda neste mês de janeiro, com possibilidade de abertura de 100 vagas no BACEN, e 500 no BNB. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será organizadora dos concursos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ainda sem previsão de publicação dos editais. Estima-se que sejam ofertadas 60 e 40 vagas, respectivamente, em cada um dos concursos.

Concursos anunciados

Em uma campanha publicitária publicada no dia 23 de dezembro, a Caixa anunciou que um novo concurso público deve ser realizado em 2024. Não há detalhes sobre quantidade de vagas ou escolaridade exigida, mas o salário inicial pago aos servidores do banco é de R$ 3.762, além de benefícios.

Após 12 anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também deve abrir concurso público este ano, para níveis médio e superior. Inicialmente, serão preenchidas 90 vagas, das quais 30% serão reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

