Museu Paraense Emílio Goeldi oferta vagas no Concurso Nacional Unificado; veja as áreas

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) tem vagas disponíveis para serem preenchidas através do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de "Enem dos Concursos". Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas em 21 órgãos federais, entre eles o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que soma 296 oportunidades, 14 delas destinadas ao Museu Emílio Goeldi, instituição vinculada à pasta.

Segundo o Museu, as vagas para a Instituição estão distribuídas em três áreas temáticas. São elas

Tecnologia, Dados e Informação (Edital bloco 2): 1 vaga para a especialidade de Ciência de Dados

Setores Econômicos e Regulação (Edital bloco 6): 1 vaga para Direito e 2 vagas para Políticas Públicas de CT&I;

Gestão Governamental e Administração Pública (Edital bloco 7): 1 vaga para Biblioteconomia, 2 vagas para Comunicação Social e 7 vagas para qualquer área do conhecimento

As atividades desenvolvidas previstas para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia estão relacionadas à direção, planejamento, controle, coordenação, organização e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área em questão. Nesse caso, a carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 6.662,68 a R$ 11.186,69, dependendo do cargo.

Todas as 14 vagas para o Museu Goeldi estão concentradas na cidade de Belém.

Neste novo modelo de seleção de servidores públicos, implementado pelo governo federal, as vagas estão distribuídas em oito blocos temáticos com diferentes cargos e especialidades. Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que esteja no mesmo bloco. Cada bloco temático possui um edital específico.

Além das oportunidades para o Museu Goeldi, o MCTI também oferta vagas na Administração Central, em Brasília, e para outras 17 unidades de pesquisa em todo o país.

Como se inscrever

Para participar do CPNU, é necessário fazer a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio. O candidato precisa ter uma conta no gov.br para se cadastrar. (Confira aqui o passo a passo para fazer a inscrição).

Será cobrada uma taxa de R$ 90 para candidatos a cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio.

Etapas do Concurso

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 05 de maio, em dois turnos: matutino, com 2h30 de duração – onde serão testados os conhecimentos gerais e uma prova discursiva – e vespertino, com previsão de 3h30 – onde serão testados os conhecimentos específicos. A aplicação da prova vai ocorrer em 220 municípios brasileiros, dos quais 17 no Pará. São eles:

Altamira Ananindeua Belém Bragança Breves Cametá Itaituba Santarém Marabá Monte Alegre Oriximiná Paragominas Parauapebas Redenção Santana do Araguaia São Félix do Xingu Tucuruí

O CPNU contempla cotas específicas de ações afirmativas e inclusivas, com 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros.