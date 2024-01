Prazo para solicitar inscrição gratuita no Concurso Nacional Unificado termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (26) o prazo para pedir a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de "Enem dos concursos públicos". Conforme o edital, a solicitação deve ser feita durante a inscrição, pelo site da Fundação Cesgranrio. O candidato precisa ter uma conta no gov.br para se cadastrar (Confira aqui o passo a passo para fazer a inscrição).

O valor da taxa é de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para nível superior.

Veja quem tem direito à gratuidade no CPNU

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que sejam de "família de baixa renda", nos termos da lei;

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde,

quem cursa ou tenha cursado faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

Para solicitar a isenção da taxa, é necessário anexar (no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB) os documentos exigidos para comprovar as condições que garantem o benefício. No dia 29 de janeiro o resultado preliminar da análise dos pedidos será divulgado na área do candidato.

O governo federal alerta que aqueles que prestarem informações falsas estarão sujeitos ao cancelamento da inscrição e exclusão do CPNU, além de outras penalidades.

As inscrições do Enem dos Concursos seguem até o dia 9 de fevereiro.