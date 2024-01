Paraenses se preparam para prova do Concurso Nacional Unificado 2024

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será aplicado pelo governo federal com o objetivo de selecionar 6.640 novos servidores para 21 órgãos da União, está com inscrições abertas desde a sexta-feira (19). O “Enem dos concursos” está atraindo o interesse de muitas pessoas que desejam ingressar no serviço público, em busca de estabilidade financeira e demais benefícios que a carreira proporciona. No Pará, há quem esteja se preparando desde o ano passado, assim como quem vai voltar aos estudos por conta da prova, que será realizada no dia 5 de maio.

Gracielma Carla é uma das concurseiras paraenses que estuda, desde 2023, para o CPNU. Dentre os oito blocos temáticos ofertados, que dividem as vagas para diferentes áreas de atuação governamental, a professora de Matemática pretende se inscrever no Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Na possibilidade de concorrer para mais de uma vaga dentro do mesmo bloco, Gracielma está avaliando qual cargo irá priorizar.

VEJA MAIS

“No ano passado, eu fiz cursinho. Minha rotina é estudar duas horas por dia, mas pretendo intensificar e aumentar a quantidade de horas. Neste início de ano, eu dei uma parada, mas devo voltar para outro cursinho”, Gracielma Carla, 50 anos, professora de Matemática

O formato unificado do Concurso Nacional fez a empreendedora Lelianni Pimentel, 35 anos, voltar para o mundo dos certames. Há 5 anos, ela optou por abrir uma empresa distribuidora de água mineral, enquanto aguardava por editais que a interessassem. “Estou em fase de análise dos blocos temáticos, para assim escolher o que julgar mais estratégico e iniciar a preparação focada nos cargos oferecidos”, conta a concurseira.

Até o momento, Lelianni está mais propensa a se inscrever no Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública. “Ainda não montei meu cronograma de estudos, mas como já estudei pra concursos como TCE, MPU, TST e outros, acredito que o tempo razoável a ser dedicado é de pelo menos 6 horas diárias. Horas que se bem administradas, garantem um bom rendimento. Nos meus estudos pra concurso, sempre montei um cronograma de dia/matéria. Quase sempre, tirando um dia pra descanso”, detalha a empreendedora.

Estudar “a banca” é uma boa estratégia

O professor de Língua Portuguesa e Redação, Celso Flexa, explica que desde que o CPNU foi anunciado, grande parte dos concurseiros apostava na Cebraspe como possível banca organizadora do certame. Após a confirmação da Cesgranrio, é preciso mudar o foco de estudos do conteúdo programático. “Você pode estudar regência, por exemplo, que é um assunto de Língua Portuguesa muito cobrado em concursos públicos, mas o estilo de cobrança varia de banca para banca”, alerta o professor. De acordo com Celso, a Cesgranrio é especialista em cobrar regras de estrutura gramatical.

Considerando que há concorrentes se preparando há bastante tempo, o professor indica algumas táticas para aproveitar os quase três meses restantes até a prova. “Se houver disciplinas que o concurseiro nunca viu, ele deve focar na assimilação de conteúdo. No caso de disciplinas já conhecidas, o foco deve ser na resolução de questões”, acrescenta.

Para quem for fazer as provas de nível superior, em que não há questões de língua portuguesa mas será cobrada uma redação, ele diz que é preciso saber escrever textos dissertativo-argumentativos sobre temáticas sociais. “É necessário que o aluno treine redações nesse estilo de assunto, porque a Cesgranrio costuma trabalhar isso aí”, finaliza.