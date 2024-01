Inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado começam nesta sexta-feira (19)

Começam às 10h desta sexta-feira (19) as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que vai selecionar 6.640 novos servidores para 21 órgãos públicos federais, de uma só vez. O governo federal estima receber entre 2 a 3 milhões de candidatos, que podem se inscrever até 09 de fevereiro no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. O acesso ao formulário será liberado por meio de login no portal GOV.BR. O valor das inscrições é de R$ 60 para os cargos de nível médio, e R$ 90 para os de nível superior.

Doadores de medula óssea, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e pessoas que cursam ou cursaram a faculdade financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) podem solicitar isenção da taxa de inscrição até a próxima sexta-feira, 26/01, também pelo site da Cesgranrio.

De caráter objetivo e discursivo, as provas serão realizadas durante manhã e tarde do dia 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. No Pará, 17 municípios terão locais de aplicação do certame: Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

“Enem dos Concursos”

O CPNU ganhou o apelido de “Enem dos Concursos” por ter um formato de seleção unificada, em que os candidatos podem concorrer simultaneamente em mais de um cargo (inclusive, todos) dentro de um mesmo bloco temático. Para isso, é preciso indicar a ordem de preferência das funções escolhidas.

A divisão das 6 mil vagas em oito blocos temáticos está direcionada para diferentes áreas de atuação governamental. De 1 a 7, os blocos possuem cargos que exigem nível superior de escolaridade. O oitavo bloco (Gestão Governamental e Administração Pública) oferta 692 vagas, exclusivamente para o nível médio.

O cargo Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, a ser ocupado nas agências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), terá postos de trabalho nas cidades paraenses de: Belém, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Soure, Tucumã, Tucuruí, Xinguara. Santarém completa a lista de 14 municípios do Pará com vagas abertas pelo CNPU. A cidade na região oeste do Estado tem vagas para os blocos 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias), 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas), 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) e 7 (Gestão Governamental e Administração Pública).

No cenário brasileiro, alguns cargos de nível superior exigem graduação em áreas específicas, enquanto outros assumem graduados em qualquer área do conhecimento, como é o caso das vagas para Analista Técnico-Administrativo na Advocacia Geral da União (AGU), no Ministério da Cultura (MinC) e no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) – todos integrantes do sétimo bloco temático.

“Noções de Direito” em nível médio

A professora de Direito Administrativo e mentora para concursos públicos, Carol Abreu, comenta sobre as noções de Direito que devem ser exigidas aos concorrentes de nível médio do Bloco 8. “A Cesgranrio é uma banca que tem um formato de cobrança muito voltado para o dia a dia. Quando a gente avalia as questões, a gente vê trechos de entrevistas de jornal, de fatos que ocorreram. Então eu acho muito importante que o aluno tenha consciência dos temas que fazem parte do dia a dia da administração pública”, analisa Carol Abreu.

A mentora para concursos públicos destaca outros pontos previstos no conteúdo programático do oitavo bloco, como: a Lei de Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Brasil (nº 8.112/1990), a Lei de Processo Administrativo no âmbito federal (n° 9.784/1999) e as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992), implementadas desde 2021. “A partir de agora, não existe mais o tipo de improbidade com base na culpa. Em todos os casos, é essencial a demonstração do dolo. Isso é importantíssimo, eu tenho certeza que essas novidades estarão nas provas”, finaliza a professora.

Concurso Público Nacional Unificado

Inscrições : 19 de janeiro (a partir das 10h) a 09 de fevereiro (até 23h59)

: 19 de janeiro (a partir das 10h) a 09 de fevereiro (até 23h59) Valor : R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior). Pedidos de isenção podem ser feitos até 26/01.

: R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior). Pedidos de isenção podem ser feitos até 26/01. Endereço eletrônico : Site da Cesgranrio, com autenticação pelo GOV.BR

: Site da Cesgranrio, com autenticação pelo GOV.BR Número de vagas : 6.640, em todo o Brasil

: 6.640, em todo o Brasil Faixa salarial : R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71

: R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71 Data da prova : 5 de maio (manhã e tarde)

: 5 de maio (manhã e tarde) Formato : questões objetivas e dissertativas

: questões objetivas e dissertativas Locais de aplicação: 220 cidades brasileiras (17 paraenses)