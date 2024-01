Governo Federal oferece replicar em Estados e municípios o modelo do Concurso Nacional Unificado

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse na quarta-feira (17) que o governo federal está à disposição de governos estaduais e prefeituras interessados em replicar o modelo do Concurso Nacional Unificado (CNU). Esse concurso reúne 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos.

Em entrevista ao programa "Bom dia, ministra," da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), Dweck destacou que muitos prefeitos demonstraram interesse na ideia e que o governo está disposto a compartilhar sua expertise, explicando como aplicaram a lógica do Enem para o concurso.

A ministra enfatizou que a expansão de vagas e locais de aplicação das provas, conforme previsto no edital, tem como objetivo trazer mais diversidade à construção de políticas públicas no país. Ela ressaltou que a diversidade no serviço público é fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas políticas públicas.

Conhecido como o "Enem dos Concursos", o CNU está programado para ser aplicado em 5 de maio de 2024, abrangendo 220 cidades do Brasil. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, 94% da população brasileira reside em um raio de 100 km das regiões escolhidas para a realização do exame. As inscrições para as vagas de nível superior e médio estarão abertas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024.