Ministério do Trabalho abre 900 vagas para auditor fiscal em Concurso Público Nacional Unificado

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está oferecendo 900 vagas para o cargo de auditor fiscal do trabalho no Concurso Público Nacional Unificado. Podem se candidatar especialistas em auditoria e fiscalização.

As atividades desse cargo envolvem a fiscalização do cumprimento de normas trabalhistas, segurança e saúde no trabalho, realização de inspeções nos ambientes laborais e a garantia da conformidade nas relações entre empregador e empregado. O auditor fiscal tem o papel importante na promoção do trabalho decente, ambientes seguros e na prevenção do trabalho infantil e condições análogas à escravidão

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com um salário inicial de R$ 22.921,71. Conforme o edital, a distribuição das vagas nas unidades de lotação do ministério será divulgada junto com o ato de nomeação e convocação dos candidatos aprovados.

Ministério da Gestão também tem vagas

Outras oportunidades em órgãos governamentais incluem 20 vagas para analista técnico de políticas sociais e dez vagas para especialistas em políticas públicas e gestão governamental no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com remuneração de R$ 8.336,82 para 40 horas semanais. Há ainda 22 vagas para médico, psiquiatra (ambos com salário de R$ 4.407,90 para uma jornada de 20 horas semanais) e psicólogo (R$ 5.488,70 para 40 horas semanais), todos lotados em Brasília.

Médicos e psicólogos têm a opção de concorrer a vagas na Advocacia Geral da União (AGU) e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com salários variando de R$ 4.407,90 a R$ 6.499,57.

As inscrições para todos os cargos do concurso começam na sexta-feira (19) e vão até 6 de fevereiro, exclusivamente pelo Portal Gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior, com isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni e do Fies.

O edital pode ser acessado aqui.