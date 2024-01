Concurso Nacional Unificado destina 1.000 vagas para profissionais de qualquer área de conhecimento

O Bloco 7 do Concurso Nacional Unificado está disponibilizando 1.748 oportunidades em 14 órgãos públicos federais, com destaque para carreiras voltadas para a Gestão Governamental e Administração Pública. Dentre as vagas, 1.000 são destinadas a profissionais de qualquer área de conhecimento. As lotações abrangem a Advocacia-Geral da União (AGU), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Agricultura e Pecuária (Mapa); Cultura (MinC); Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI); Justiça e Segurança (MJSP); Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e Planejamento e Orçamento (MPO) também integram esse grupo.

VEJA MAIS

Comunicadores têm a oportunidade de concorrer a vagas no MGI

Dentro desse contexto, comunicadores têm a oportunidade de concorrer a vagas no MGI, MCTI, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e AGU. As vagas contemplam diversas localidades pelo país, como: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), Campinas (SP), Santa Teresa (ES), Cuiabá (MT), Recife (PE), Campina Grande (PB), Manaus (AM), Belém (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Santarém (PA), Natal (RN), Palmas (TO), Maceió (AL), Salvador (BA), Vitória (ES), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Aracaju (SE) e São Paulo (SP).

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado começam nesta sexta-feira (19) e vão até 6 de fevereiro, exclusivamente pelo Portal Gov.br. As taxas de inscrição são de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior, com isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni e do Fies.