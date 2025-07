Mutirão de negociação do Serasa passou dos 22 mil acordos no Pará

O mutirão emergencial de negociação de dívidas com os bancos e financeiras promovido pela Serasa foi estendido até o dia 11 de julho, devido à grande adesão do público. No Pará, esse número chegou a marca de 22.160 acordos realizados, o equivalente a R$ 72.517.690 de descontos concedidos. Os valores foram atualizados até o domingo do dia 27 de junho, mas devem subir até o fim do novo prazo. As dívidas com cartão de crédito continuam sobressaindo entre as maiores causas de dívidas e inadimplência entre os paraenses.

Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa indica que o número de pessoas com dívidas no estado é de 2.834.497, aproximadamente 45% da população. Desse total, os inadimplentes totalizam cerca de 711.244, ou seja, que não cumpriram com as responsabilidades das dívidas. O levantamento também identifica 342.170 com dívidas especificamente em bancos.

No perfil dos paraenses endividados, o cartão de crédito ainda é o maior vilão, e, junto como segmento de bancos, chegam a representar aproximadamente 28,57%. A principal faixa etária desse grupo está entre 26 e 40 anos, equivalendo a 35% do todo. A pesquisa da Serasa ainda identifica o valor médio que os paraenses devem as empresas, de R$ 4.608,02.

A iniciativa de negociação se diferencia com a oferta de um canal de atendimento gratuito através do número de telefone 0800 040762. O mutirão reúne 40 bancos e financeiras que estão oferecendo descontos especiais de até 97%. Em todo o país, os dados da Serasa indicam o número expressivo de 77 milhões de consumidores negativados.

O telefone para negociação é uma das estratégias mais eficientes, segundo o coordenador da operação Cláudio dos Santos. “O número 0800 facilita especialmente as negociações para os devedores que têm alguma dificuldade de usar os meios digitais e preferem o atendimento humano”, explica.

“Nos dois últimos Feirões Limpa Nome percebemos que cresce o número de pessoas dispostas a negociar quando oferecemos um telefone gratuito com atendimento humano”, descreve Santos.

VEJA MAIS

Além da ligação, ainda há a possibilidade de usufruir das negociações através do aplicativo da Serasa. Na plataforma, após a finalização do cadastro como CPF, basta selecionar a opção “Ver ofertas”, para verificar as condições de pagamento oferecidas com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Para concluir um acordo é importante escolher a opção “Negociar”, em cada uma das ofertas. Após o pagamento do valor escolhido o processo estará finalizado.