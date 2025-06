Mais de 700 mil estão inadimplentes em Belém; veja como negociar dívidas com a Serasa

Ao menos 711 mil moradores da capital paraense estão inadimplentes, segundo dados do mês de maio deste ano do Mapa da Inadimplência. Desse total, 342.170 mil pessoas acumulam dívidas com bancos, o que corresponde a quase metade dos endividados da cidade. Já em todo o Estado do Pará, 2.834.497 pessoas estão com o nome negativado, o equivalente a 45,33% da população.

O alto índice de inadimplência em Belém e no Estado acompanha uma tendência nacional. Em todo o Brasil, mais de 77 milhões de brasileiros estão negativados. Diante dessa realidade, a Serasa, em parceria com mais de 40 instituições financeiras, lançou um novo mutirão de renegociação focado exclusivamente nas dívidas bancárias, que representam a maior fatia das pendências financeiras do país.

A ação oferece condições especiais, como parcelamentos facilitados e descontos que podem chegar a 97% sobre o valor das dívidas. Segundo a Serasa, atualmente, 35 milhões de consumidores estão inadimplentes com bancos e 11 milhões possuem contas atrasadas exclusivamente com essas instituições. No total, são mais de 65 milhões de dívidas bancárias cadastradas na plataforma.

Dívidas bancárias lideram ranking de negativação

O levantamento mostra ainda que o setor de bancos e cartões de crédito é responsável por 27,8% das dívidas que levaram à negativação em maio de 2025. Em seguida, aparecem as contas básicas como luz, água e gás (20,3%), e as financeiras, empresas que oferecem crédito mas não são bancos, com 19,3%.

Uma pesquisa realizada com 921 credores de bancos revelou que o cartão de crédito é o principal causador das dívidas bancárias, citado por 69% dos entrevistados. Outros fatores incluem empréstimos pessoais (56%) e o uso do cheque especial ou limite da conta corrente (31%).

As principais causas da inadimplência, segundo os entrevistados, são: perda de renda ou desemprego, gastos inesperados com saúde ou acidentes e desorganização financeira.

Como negociar dívidas no mutirão da Serasa

Para quem deseja aproveitar as condições especiais oferecidas pelo mutirão, a Serasa disponibiliza diversos canais de atendimento e um processo simples de negociação. Veja o passo a passo:

1º Passo – Baixe o aplicativo da Serasa

Disponível para Android e iOS. Após o download, informe seu CPF e complete um breve cadastro. As dívidas e a pontuação do Serasa Score aparecerão automaticamente na tela.

2º Passo – Escolha a oferta

Clique em “Ver ofertas” e veja as condições com o desconto já aplicado. Selecione uma dívida e clique em “Negociar” para acessar as opções de pagamento.

3º Passo – Revise e conclua o acordo

Escolha a forma de pagamento (boleto ou Pix), o número de parcelas e confirme todas as condições antes de concluir o acordo.

4º Passo – Faça o pagamento

Se optar por Pix, basta copiar a chave e colar no aplicativo do seu banco. Para boleto, o código pode ser copiado, baixado ou enviado pelo WhatsApp.

Canais oficiais para negociar com a Serasa

Site: www.serasalimpanome.com.br

App Serasa: Disponível no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: a negociação também pode ser feita nas mais de 10 mil agências dos Correios. É cobrada uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos (segunda via de boletos).