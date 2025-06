No Pará, 226 mil pessoas têm dívidas bancárias que podem ser quitadas por até R$ 100, diz Serasa

No estado do Pará, 226.388 pessoas estão entre os brasileiros que podem limpar o nome pagando até R$ 100 por dívidas com bancos. Ao todo, o mutirão de renegociação da Serasa, em parceria com os principais bancos do país, disponibiliza 1.117.153 ofertas com esse teto de valor no estado. Em todo o Brasil, são 56 milhões de dívidas nessa faixa, incluindo 23 milhões que podem ser quitadas por apenas R$ 50.

A iniciativa segue até 30 de junho e envolve 40 instituições financeiras. Segundo a Serasa, o objetivo é facilitar o pagamento de pendências antigas e ajudar a reduzir o alto índice de inadimplência entre os brasileiros. Hoje, 77 milhões de pessoas estão com o nome negativado — quase metade da população adulta do país. Desse total, 35 milhões têm dívidas especificamente com bancos.

Cartão de crédito, cheque especial e empréstimos estão entre os principais fatores do endividamento. A dívida média no país está em R$ 6.036,94, valor equivalente a quatro salários-mínimos. Os bancos respondem por 27,8% dos débitos em aberto, seguidos por contas básicas, como luz e água (20%), e financeiras (19%).

De acordo com Aline Maciel, especialista em educação financeira da Serasa, os problemas de negociação são frequentes: “Nossas pesquisas revelam que 38% dos brasileiros com dívidas em bancos e financeiras estão negativados por causa do cartão de crédito há mais de dois anos, sendo que 46% deles já tentaram negociar a dívida, mas não conseguiram um bom acordo”, afirma.

Ela destaca que a proposta do mutirão é justamente abrir novas possibilidades:“Por isso nos unimos a 40 bancos para ampliar o alcance das condições especiais e oferecer oportunidades reais de renegociação”, explica.

O uso do Pix é um dos atrativos da campanha, permitindo o pagamento imediato e a exclusão do nome dos cadastros de inadimplência na hora, segundo a Serasa.

Como participar do mutirão

A renegociação pode ser feita por diversos canais oficiais da Serasa:

Site: serasalimpanome.com.br

serasalimpanome.com.br App Serasa: disponível no Google Play e App Store

disponível no Google Play e App Store WhatsApp: (11) 99575-2096

(11) 99575-2096 Correios: em mais de 10 mil agências pelo país (custo de R$ 4,60 por acordo e R$ 3,30 por reimpressão de boleto)

Passo a passo da negociação

Baixe o aplicativo: Após baixar o app da Serasa, o consumidor deve inserir o CPF e preencher um breve cadastro. Consulte as ofertas: Ao acessar o sistema, é possível verificar todas as dívidas vinculadas ao CPF e as ofertas com desconto. Escolha e finalize: O usuário pode selecionar a melhor condição e concluir o acordo, optando por boleto ou Pix. Pague: O pagamento pode ser feito imediatamente via Pix ou dentro do prazo estabelecido pelo acordo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia