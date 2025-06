Grupo atacadista cria cerca de 650 vagas de emprego em Belém com novas lojas em três bairros

Um grupo atacadista planeja a expansão de suas atividades no Estado, possibilitando a criação de centenas de vagas de emprego. Recentemente, o Grupo Preço Baixo anunciou a construção de três novas unidades em diferentes bairros de Belém: Tapanã, Tenoné e Jurunas. Duas dessas unidades já estão em fase avançada de obras. Com isso, a expectativa é de que sejam criados 650 empregos diretos e indiretos.

As informações foram divulgadas pela Coluna Conexão Mercado, publicada no portal oliberal.com e na edição deste domingo, do jornal O Liberal.

Atualmente, a rede de lojas com vendas no varejo e atacado conta com seis unidades em operação no Pará, em Belém e Ananindeua, e possui mais de dois mil colaboradores no estado.

Interessados em vagas abertas pela empresa podem se cadastrar no site do grupo.