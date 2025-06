Gripe aviária: após reconhecimento da OMSA, países retomam importação de frango brasileiro

Após o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre o encerramento do foco de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) em uma granja comercial no Brasil, países importadores começaram a retomar a compra de carne de frango brasileira. Entre os mercados que já comunicaram o fim das restrições estão Coreia do Sul, Iraque, Marrocos e Bolívia, segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua.

“Aos poucos os mercados estão se reabrindo e o fluxo comercial sendo retomado. Esse movimento ocorre desde a autodeclaração do Brasil de que novamente está livre da gripe aviária em plantel comercial, na última quarta-feira”, afirmou Rua.

Até então, Iraque, Coreia do Sul e Marrocos mantinham embargos totais ao produto brasileiro, enquanto a Bolívia havia limitado a importação de carne de frango apenas do Rio Grande do Sul. Rua destacou que a Coreia do Sul, além de retirar o embargo, também aceitou a regionalização do protocolo, o que significa que eventuais novas restrições serão aplicadas apenas ao estado onde for registrada a ocorrência da doença.

Com a flexibilização, o número de países que mantêm a suspensão total das importações de carne de frango do Brasil caiu de 20 para 17, conforme levantamento mais recente do Ministério da Agricultura. Permanecem com embargos: China, União Europeia, Chile, Filipinas, Peru, Albânia, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Mauritânia, Argentina, Timor Leste, Índia, Sri Lanka, Macedônia do Norte e Paquistão.

Essa lista inclui os países que suspenderam as compras e também aqueles para os quais o Brasil interrompeu voluntariamente a certificação das exportações, seguindo os acordos sanitários bilaterais. As suspensões, em geral, abrangem o território nacional, o Estado do Rio Grande do Sul, o município de Montenegro ou o raio de 10 km a partir do foco, conforme estipulado nos protocolos sanitários.

Além disso, ainda há 17 mercados que proíbem especificamente a importação de frango proveniente do Rio Grande do Sul. Estão entre eles: Arábia Saudita, México, Kuwait, Reino Unido, Omã, África do Sul, União Euroasiática (Rússia, Belarus, Armênia, Quirguistão), Angola, Turquia, Bahrein, Cuba, Montenegro, Namíbia, Casaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia.

Já Japão, Emirados Árabes Unidos, Catar e Jordânia mantêm suspensas as compras de frango e derivados apenas do município de Montenegro (RS), onde foi detectado o foco da doença. Outros 18 mercados restringiram os embarques a um raio de 10 quilômetros da área afetada.

A expectativa do governo brasileiro é de que, com o encerramento oficial do foco, mais países flexibilizem as restrições e retomem as importações. O Ministério da Agricultura informou que já comunicou o novo status sanitário aos parceiros comerciais, mas o reinício dos embarques depende do reconhecimento oficial por parte das autoridades sanitárias de cada país.

As negociações com os países importadores seguem em andamento. O objetivo, segundo o ministério, é minimizar os impactos econômicos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial registrado no Brasil sobre a balança comercial do agronegócio.