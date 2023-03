"O governo Lula não se curvará diante de ameaças criminosas.”, diz Geraldo Alckmin

Tuberculose

A doença mata 14 pessoas por dia no Brasil, número recorde em quase duas décadas, segundo dados do Ministério da Saúde.



Restituição do IR

A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de março. Serão contemplados 94 mil contribuintes que caíram na malha fina.

(J. Bosco)

"O governo Lula não se curvará diante de ameaças criminosas.”



Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ao defender a ação da Polícia Federal para desarticular plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o senador Sergio Moro e outras autoridades.







RODOVIA

SEGURANÇA



O acidente que deixou ao menos 12 mortos ontem, na rodovia PA-150, próximo a Marabá, gerou grande comoção nas redes sociais. Foi nessa mesma rodovia, para o lado conhecido como Alça Viária, que no dia 16 de fevereiro passado morreram quatro pessoas, também em uma colisão frontal. À ocasião, o carro de passeio em que estavam três estudantes e um professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) se chocou com uma carreta. Os internautas destacaram o quanto a rodovia é perigosa, com muitos acidentes fatais registrados, e que agora, após ser leiloada, passará à responsabilidade do consórcio “Conquista do Pará”, formado por quatro empresas. Espera-se que parte dos R$ 3,7 bilhões de investimentos previstos seja aplicada na melhoria da segurança da via.



TRANSPORTE

AÇÃO



O Ministério Público do Pará voltou a carga contra a Belém Rio Transporte Ltda. e o município de Belém. O motivo é o péssimo serviço prestado pela empresa aos usuários do transporte público na capital. Ontem, o MPPA reiterou pedido à Justiça para que a empresa seja obrigada a sanar irregularidades. A Belém Rio já é alvo de uma Ação Civil Pública que começou a tramitar em novembro do ano passado. O processo é conduzido pelos promotores de Justiça de Defesa do Consumidor Regiane Ozanan, Frederico de Oliveira e Joana Coutinho.



RISCO



A Belém Rio Transporte Ltda. é a dona dos carros que fazem a linha Icoaraci-Centenário. No ano passado, um veículo da empresa teve o eixo traseiro deslocado da carroceria quando trafegava pela avenida Júlio César, próximo ao canal São Joaquim, em Val-de-Cães. O ônibus estava lotado. Na ação, os promotores pedem que a empresa seja obrigada a melhorar os serviços e a garantir 100% da frota descrita nas ordens de serviço de cada linha, sob pena de ter a concessão cassada.

INCRA

CHEFIAS



O governo federal nomeou na última sexta-feira os novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará. O anúncio foi feito durante um evento em Marabá, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Raí Moraes, graduando em Direito e ex-vereador de Abaetetuba, foi nomeado para a Regional Nordeste, com sede em Belém.

SEDES

O ex-deputado estadual Zé Maria assume a Regional Oeste, com sede em Santarém. Reginaldo Negreiros, produtor rural e ex-vice-prefeito de Piçarra, foi nomeado para a Regional Sudeste, com sede em Marabá. Os três novos superintendentes serão responsáveis por coordenar e executar a política de reforma agrária, além de realizar o ordenamento fundiário no Pará.



PESCADO

FISCALIZAÇÃO



Para além do decreto estadual que proíbe a saída do pescado do território paraense nos dias que antecedem a Semana Santa, para garantir o abastecimento do mercado interno e conter a disparada dos preços, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) também vai intensificar as ações de fiscalização por todo o Estado.



SUSPENSÃO



Para facilitar a fiscalização, o decreto autoriza que a Adepará suspenda a emissão de documentos para a movimentação de toda e qualquer espécie de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado). A exceção é o pescado congelado e com selo de aprovação do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido em favor de indústrias registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).



CARNE



A Adepará também tomou para si parte do crédito pelas liberações de exportações da carne brasileira dos embargos, que ocorreram após a identificação do caso isolado e atípico popularmente conhecido como o “mal da vaca louca” em uma fazenda do Pará. Após o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciar a retomada da exportação de carne do Brasil para a China, o principal exportador, mais quatro países seguiram o exemplo, mas não tiveram os nomes divulgados. A Adepará, porém, afirma que as liberações foram possíveis graças ao trabalho ágil da agência na investigação epidemiológica, com rastreabilidade de rebanhos conforme a legislação vigente.

Em Poucas Linhas

- Ignorando que ainda existe um longo caminho recursal pela frente, candidatos a vereador por Castanhal que não se elegeram nas eleições de 2020 estão em pé de guerra para ver, agora, quem supostamente poderá ficar com as vagas de três vereadores do Partido Social Democrata (PSD) que tiveram diplomas cassados, na semana passada, em decisão do juiz Daniel Bezerra Serrão, da 50ª Zona Eleitoral.



- O magistrado acatou os argumentos de que houve irregularidades na cota de gênero, durante o registro de candidaturas às eleições de 2020.



- Os vereadores Naldo do Imperial, Nenca da Cohab e Zezinho Lima recorreram da decisão.



- O Comando Militar do Norte (CMN) realiza neste sábado, 25, o evento “Portões Abertos”, em comemoração pelo aniversário de 10 anos da instituição no Pará.



- O local estará aberto a todos que desejam conhecer o Quartel-General Integrado, localizado no bairro da Campina, em Belém.



- Com objetivo de democratizar o acesso à energia solar para comunidades em Barcarena, está sendo implantado o projeto social “Boa Vista Sustentável”, que vai beneficiar 28 famílias da comunidade remanescente de quilombo do Sítio Cupuaçu/Boa Vista, que além do fornecimento de energia elétrica deficitário, têm dificuldade para pagar as faturas de energia.



- Previsto para ser concluído em maio de 2024, o projeto está na primeira etapa, com a instalação de 13 sistemas feitos com apoio do Fundo de Sustentabilidade Hydro, por meio da chamada de projetos estruturantes do programa “Conexões Sustentáveis”.



- O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) apresentou projeto de lei para garantir, no serviço público, orientação e tratamento referentes às anomalias congênitas.



- Uma delas é a fissura labiopalatina, um conjunto de alterações estruturais ou funcionais que ocorrem no estágio da vida intrauterina e que podem ser identificadas em três períodos: antes, durante ou após o nascimento.