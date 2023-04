Energia limpa: Helder Barbalho desembarca na China e visita fábrica de veículos elétricos

O governador Helder Barbalho já está na China, onde acompanhará a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após 26 horas de voo, o governador desembarcou no país asiático nesta quarta-feira (12). Em suas redes sociais, ele informou que, como primeiro compromisso, estava seguindo para a fábrica da BYD Company, que produz carros, caminhões e ônibus elétricos. "Tive oportunidade de receber o convite. A partir de Belém, podemos ser sede da COP30, (vamos) buscar alternativas de veículos de energia limpa", declarou o governador.

A 30º edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), citada por Helder, será realizada em 2025, e o governo brasileiro indicou a capital paraense como candidata a ser cidade-sede do evento, que é considerado e maior e mais importante evento para discutir temas relacionados a mudanças climáticas.

Helder Barbalho informou também que, ainda nesta quarta-feira, segue para Xangai para integrar a comitiva do presidente Lula. Além de Helder, a delegação brasileira é composta por ministro, senadores, deputados federais e outros governadores. Na China, Lula se reunirá com o presidente Xi Jinping, lideranças políticas e empresários. Ele deve tratar da relação comercial, questões de governança global e guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na última segunda-feira (10), foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10) o Decreto de Transmissão de Cargo do governador Helder Barbalho à vice-governadora Hana Ghassan Tuma. Conforme o documento, o chefe do Executivo Estadual ficará afastado até sexta-feira (14).