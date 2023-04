Helder Barbalho participa de conferência em Londres ao lado de outras autoridades brasileiras

O governador Helder Barbalho participa do LIDE Brazil Conference, evento debate economia, desenvolvimento social, meio ambiente e agronegócio em Londres, entre os dias 20 e 21 de abril.

Além de Helder, participam das discussões também os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Carlos Fávaro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento); o senador Rodrigo Pacheco (presidente do Congresso Nacional); o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; e os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ), Renato Casagrande (ES), Ronaldo Caiado (GO), além autoridades europeias, e 300 empresários e investidores.

O LIDE Brazil Conference é um evento anual promovido pelo LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), uma organização de networking empresarial presente em diversos países. O evento reúne líderes empresariais, políticos, especialistas e pensadores para debater e discutir temas relevantes para o cenário econômico e político brasileiro.

VEJA MAIS

Durante a conferência, são realizadas palestras, painéis de discussão, entrevistas e outras atividades que visam promover o diálogo e a troca de ideias entre os participantes. Os temas abordados variam a cada edição, mas costumam englobar assuntos como inovação, tecnologia, sustentabilidade, política, economia e negócios.

Veja participantes da programação

Dia 20/4 (quinta-feira)

Meio ambiente e desenvolvimento social

Michel Temer, ex-presidente do Brasil

Marco Longhi, membro do Parlamento Britânico e enviado-especial do Primeiro Ministro

Rodrigo Pacheco, senador presidente do Congresso Nacional

Fred Arruda, embaixador do Brasil em Londres

Izabella Teixeira, copresidente do International Resource Panel (ONU) e ex-ministra

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Helder Barbalho, governador do Pará

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Dyogo Oliveira, presidente da CNSEG

Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA

André Salcedo, presidente da SABESP

Dia 21/4 (Sexta-feira)

Economia e agronegócio

Michel Temer, ex-presidente do Brasil

Rodrigo Pacheco, senador presidente do Congresso Nacional

David Rutley, ministro britânico para as Américas

Fred Arruda, embaixador do Brasil em Londres

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil

Pablo Herandez e Cos, presidente do Banco Central da Espanha

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central

Robert Wigley, presidente da UK Finance

Isaac Sidney, presidente da Febraban

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho do Banco Bradesco

Joaquim Levy, diretor de estratégia do Banco Safra

Francisco Maturro, presidente da Agrishow e ex-secretário de Agricultura